6回、適時打を放ち笑顔を見せる阪神・大山＝甲子園阪神が逆転勝ち。0―1の六回、無死三塁から大山が適時打を放って追い付き、七回には森下が7号ソロを放って勝ち越した。先発村上が6回1失点と粘投。中日は一回に高橋周の適時打で先制したが、追加点を奪えなかった。