「広島１−５ＤｅＮＡ」（１７日、マツダスタジアム）広島が本拠地で敗れて、昨季からＤｅＮＡ戦は６連敗となった。借金は再び「３」に膨らんだ。１−１の六回から登板した２番手・島内が誤算だった。２死二、三塁から投手・平良に四球を与えて満塁のピンチを背負うと、１番・牧に勝ち越しの２点適時打を献上。さらに１点を失い、試合の主導権を明け渡した。七回を託された４番手・森浦も松尾に適時打を浴びて、スタンドから