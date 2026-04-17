東京・TOHOシネマズ新宿で17日、公開中の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃篇』の応援上映が行われ、上映前に片桐健滋監督と松橋真三プロデューサーが登壇した。【写真】“山崎賢人”争奪戦に本音を明かした片桐健滋監督本作は、野田サトルの同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）を実写化したサバイバル・バトルアクション。明治末期の北海道を舞台に、アイヌの埋蔵金を巡る争奪戦を描く。チケットは完売。会場に