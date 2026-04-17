◇セ・リーグヤクルト―巨人（2026年4月17日神宮）ヤクルトの高卒2年目、モイセエフ・ニキータ外野手（19）が、代打としてプロ初出場を果たした。0―7の7回2死から登場。劣勢の場面だったが、本拠地の大歓声を受けながら打席に入った。結果は四球ながら、ウィットリーの3ボールからの4球目、外角高めの151キロ直球を打ちにいって空振り。空振りとなったものの、CS放送のフジテレビONEで解説を務めた清原和博氏は「いいで