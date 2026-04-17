広島戦に先発したDeNA・平良＝マツダDeNAが3連敗を免れた。今季初先発の平良が6回を3安打1失点で初勝利。1―1の六回2死満塁から牧の2点打と佐野の適時二塁打で3点を勝ち越した。広島は岡本が5回1失点と粘ったが、代わった島内ら救援陣が低調だった。