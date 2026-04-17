7回西武1死一塁、桑原が左越えに2ランを放つ＝エスコンフィールド西武が逆転勝ちで連敗を3で止めた。2―3の七回に桑原が2号2ラン、八回は山村の1号ソロで加点。渡辺は粘り強く投げ、7回3失点で今季初勝利。日本ハムは3連敗。継投での逃げ切りが失敗し、八回無死満塁も生かせなかった。