◇セ・リーグヤクルト2―8巨人（2026年4月17日神宮）ヤクルトは来日初先発のウォルターズが3回途中7失点と崩れ大敗。連勝は4でストップも、最終回に意地の2点を返した。先頭の中村悠が四球で出塁すると、オスナ、岩田と続き無死満塁に。代打・増田の二ゴロと武岡の中前適時打で2点を返した。3回までに7点差をつけられた苦しい展開も、池山監督は「ベンチ内は7点差とは思えないぐらいの雰囲気なので」と評価。「明日につ