「広島１−５ＤｅＮＡ」（１７日、マツダスタジアム）ＤｅＮＡは連敗が２でストップ。一回に１死一、二塁から宮崎の適時二塁打で１点を先制。同点の六回、申告敬遠含む３四死球で２死満塁とし、牧の２点適時打で勝ち越し。なおも佐野の適時二塁打でこの回に３点を奪った。七回には、２死一塁から松尾が適時二塁打を放ち追加点を挙げた。今季初先発の平良は、６回３安打１失点で今季初勝利。