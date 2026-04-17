中日は１７日の阪神戦（甲子園）に１―２で敗れ、借金は今季最多の「９」。借金２桁が現実味を帯びてきた。中日は初回二死から細川の左翼フェンス直撃の二塁打、ボスラーの四球で一、二塁のチャンス。ここで「打ったのはストレート。好投手（阪神先発・村上）から先制できて良かったです」という高橋周が左前適時打を放ち、１点を先制した。中日先発・柳裕也投手（３１）は５回まで阪神打線を無失点に抑えていたが、６回に味