巨人が１７日のヤクルト戦（神宮）に８―２で勝利し、３連勝。投打のかみ合った試合展開で完勝とした。序盤の大量リードで試合を決めた。まずは初回一死満塁から大城の押し出し四球、増田陸の２点適時打などから一挙４点を先制すると、３回にも一死満塁から９番・ウィットリーの押し出し四球、キャベッジの２点適時二塁打からさらに３点を追加。投げては先発したウィットリーが７回２安打無失点、９奪三振と抜群の内容を披露し