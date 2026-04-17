俳優の濱正悟（３１）が１７日、都内で行われた初主演映画「お別れの歌」の初日舞台あいさつに登場した。本作は、無気力な青年が恋人とともに「生前葬をあげたい」という祖父のために人探しに奔走するストーリー。濱は古い家具屋で働く主人公。・夢太を演じる。撮影から数年後にクラウドファンディングが行われ、上映がかなった本作。オファーされた当時を「言葉で表し難い気持ちだった」と振り返り、「時間はかかったんです