◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト・奥川恭伸―巨人・マタ（１８時・神宮）◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神・大竹耕太郎―中日・大野雄大（１４時・甲子園）◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島・ターノック―ＤｅＮＡ・東克樹（１４時・マツダスタジアム）◆パ・リーグ日本ハム・伊藤大海―西武・武内夏暉（１４時・エスコンＦ）◆パ・リーグ楽天・ウレーニャ―ロッテ・田中晴也（１４時・楽天モバイル）◆パ・リーグソ