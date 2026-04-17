◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―８巨人（１７日・神宮）首位ヤクルトの連勝が４で止まった。中日から移籍後初登板初先発となった右腕・ウォルターズが初回から乱調。押し出し四球も含めて４点を先制されると、３回には自らの暴投に押し出し四球が絡むなど３失点。この回途中で降板した。池山監督は「立ち上がり、変化球がストライク入らなかった。大量失点したのが響いたね」と声を落とした。序盤で大量リードを許しても、