◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子（１７日、東京・有明コロシアム）レギュラーシーズン（ＲＳ）の最終節が行われ、首位のサントリーが優勝を決めた。６位の東京ＧＢに第１セットを２５―２１で取った時点で決まった。試合はセットカウント３―０でストレート勝ち。ＲＳ３９勝４敗とした。１位通過での上位６チームによるチャンピオンシップ（ＣＳ）進出を決め、２連覇へ弾みをつけた。サントリーは今季、イタリア１部セ