◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―１中日（１７日・甲子園）阪神の連敗が２でストップした。同点で迎えた７回１死、森下が根尾の初球を捉え、左中間スタンドへ勝ち越しのアーチを描いた。６回には先頭の佐藤が左中間へ三塁打を放ち、続く大山が、詰まりながらも左前へ同点タイムリーを運び、クリーンアップが躍動した。先発の村上は６回４安打１失点の粘投。初回２死一、二塁から、高橋周に左前適時打で先制点を許したが、そ