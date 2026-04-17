将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催＝報知新聞社・日本将棋連盟、特別協賛＝（株）ユニバーサルエンターテインメント）でタイトルを奪取した西山朋佳女流名人（３０）＝白玲、女流王将＝の就位式が１７日、東京・千代田区のザ・キャピトルホテル東急で行われた。シリーズを振り返り、今後の目標も語った。（中西珠友）春空に藤色の着物姿が一層映えた。「薄紫みたいな感じで、好みの色だった」。盤上では“剛腕”