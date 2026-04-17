◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人８―２ヤクルト（１７日・神宮）巨人は攻守がかみ合い、今季初の３連勝を飾った。打線は初回に増田陸の２点適時打などで４点を先制。３回はキャベッジの２点二塁打などで３点を奪い、序盤から大きくリードを広げた。９回にはダルベックに２戦連発となるソロが生まれた。先発・ウィットリーは初回先頭・長岡に右前打を許したが、続くサンタナを二ゴロ併殺。中村悠には内野安打を放たれたが、オスナ