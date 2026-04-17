女優やモデルとして活躍する黒木メイサの最新ショットが話題となっている。黒木は１７日、自身のインスタグラムを更新。「とある日」と記し、オフホワイトのフーディーを着て、川にかかる橋の上で撮影したショットをアップした。この投稿には、「綺麗すぎて目眩（めまい）が」「何してもお綺麗です」「可愛すぎ」「かわいいいいいい」「今日もメイサちゃん綺麗だね」「フードかぶってるの可愛い」「笑顔が素敵」などのコメン