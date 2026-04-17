中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京4月17日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は17日の記者会見で、日本自衛隊の艦艇が台湾海峡に進入したとして、高市早苗首相による発言が中日関係に衝撃を与える中、「誤りに誤りを重ねた」と批判した。郭氏は次のように述べた。日本自衛隊の艦艇が台湾海峡に進入して活動したことに対し、中国軍は法令に基づき措置を講じた。高市早苗首相の台湾に関する