◇プロ野球セ・リーグ DeNA 5-1 広島(17日、マツダスタジアム)前回カードのヤクルト戦で2連敗を喫していたDeNA。広島との初戦は初回に先制するも、すぐさま試合を振り出しに戻される中、6回の好機を逃さず勝ち越し勝利しました。打線は初回からチャンスメイク。対する広島の先発・岡本駿投手の前に先頭・牧秀悟選手が四球で出塁すると、続く佐野恵太選手がヒットで続き、ノーアウト1、2塁をつくります。その後、筒香嘉智選手が三振