「春の園遊会」で、天皇皇后両陛下や愛子さまが引退を表明した「りくりゅう」ペアなどと歓談されました。17日午後、天皇皇后両陛下主催の「春の園遊会」が開かれ、各界の功労者などおよそ1400人が出席しました。「ドラゴンボール」などで知られる声優の野沢雅子さんや、17日に現役引退を発表したフィギュアスケートペアの「りくりゅう」こと木原龍一選手、三浦璃来選手らと、両陛下が言葉を交わされました。皇后さま「今は？お兄さ