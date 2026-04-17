◇プロ野球 セ・リーグ 阪神2−1中日（17日、甲子園）今季初の連敗中の阪神は、この日から中日との3連戦。先発は今季1勝1敗、防御率2.25の村上頌樹投手。初回2アウトから3番細川成也選手に2ベースヒットを許すと、その後1、2塁のピンチ。ここで5番高橋周平選手にタイムリーを浴び、0−1とリードを許します。打線は6回に反撃。ここまで無得点に抑えられていた先発の柳裕也投手から、4番佐藤輝明選手が相手外野の交錯もあり3ベースヒ