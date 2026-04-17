ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本初となる金メダルを獲得した、りくりゅうこと三浦璃来、木原龍一が17日に現役引退を発表した。 17日、2人はそれぞれのSNSで「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と発表。今後については、「これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます」とした。 世