芸人・まちゃまちゃが１６日に東京・吉本興業東京本社で、芸歴３０周年記念公演「まちゃまちゃ３０年祭＆生誕祭『独身披露宴』」（５月７日、東京・ＺｅｐｐＳｈｉｎｊｕｋｕ）の取材会を行った。マジャ・コングとしてブレークした「エンタの神様」から約２０年。久しぶりに取材の場に登場した。公演当日は自身５０回目の誕生日。取材会にはオレンジ＆緑の髪、年齢不詳のメークで登場し、毒舌を連発した。公演には中学の