１７日に行われた春の園遊会では、皇室の方々が会場の赤坂御苑（東京都港区）を巡り、招待者らとにこやかに言葉を交わされた。会場にはフィギュアスケートの三浦璃来（りく）さん（２４）、木原龍一さん（３３）の「りくりゅう」ペアのほか、声優の野沢雅子さん（８９）、プロ野球の王貞治さん（８５）らが姿を見せた。天皇陛下はりくりゅうペアとの歓談で、ミスが出たショートプログラム（ＳＰ）からの逆転優勝を果たしたミ