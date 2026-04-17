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■台風4号(シンラコウ) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年4月17日18時45分発表気象庁17日18時の実況種別 台風大きさ 大型強さ 強い存在地域 小笠原近海中心位置 北緯20度20分 (20.3度)東経146度00分 (146.0度)進行方向、速さ 北東 15 km/h (8 kt)中心気圧 965 hPa中心付近の最大風