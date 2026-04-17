■台風4号(シンラコウ) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年4月17日18時45分発表気象庁17日18時の実況種別    台風大きさ    大型強さ    強い存在地域    小笠原近海中心位置    北緯20度20分 (20.3度)東経146度00分 (146.0度)進行方向、速さ    北東 15 km/h (8 kt)中心気圧    965 hPa中心付近の最大風