◇パ・リーグオリックス13―4ソフトバンク（2026年4月17日みずほPayPay）オリックスが今季いずれも最多の18安打13得点の猛攻で大勝。敵地での連敗を5で止め、4連勝で首位タイに浮上した。初回に1番・宗が、球団では16年9月15日の日本ハム戦で糸井嘉男が放って以来、10年ぶりの「初球先頭打者弾」。勢いを付けるには、これ以上ないアーチだった。太田の適時打もあってこの回2点を先制すると、2回にも太田の左翼への3ラ