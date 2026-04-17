◇パ・リーグ日本ハム3−5西武（2026年4月17日エスコンF）日本ハムは万波中正外野手（26）がリーグトップの7号ソロをマークしながら、今季初対戦の西武に敗れた。12球団最多17失策中のチームは、5試合ぶりに無失策で18戦中17試合目となる一発も飛び出したが、桑原、山村と2発をマークした西武との「アーチ合戦」に敗れた。これで借金は2となり今季10敗目を喫した。先発の北山はこの試合前で対西武負けなしの4連勝中だ