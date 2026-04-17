◇セ・リーグ中日―阪神（2026年4月17日甲子園）中日の根尾昂投手が痛恨の一発を浴び、今季初黒星を喫した。1―1の7回、好投した先発・柳の2番手で登板。先頭の2番・中野を三振に仕留めたものの、3番・森下への初球、150キロの直球がやや甘く入り、左中間へ勝ち越しソロを浴びた。根尾は今季6試合目の登板で初失点。8日のDeNA戦でプロ初勝利を挙げるなど、今季は中継ぎとして奮闘していただけに、悔やまれる1球になっ