2月のミラノ・コルティナ五輪ではフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝き、この日今シーズンをもって引退することを発表した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）が17日放送のTBS「それSnowManにやらせて下さい3時間SP」（後7・00）に出演、バラエティー番組初出演をした。「氷上イントロクイズ」では、「SnowMan」のメンバー、俳優の生田斗真チームが15メートル、りくりゅうペアが25メートルの距離を滑