京都府南丹市で男子児童の遺体が見つかった事件で、逮捕された父親の車のドライブレコーダーの映像が一部消えていることがわかりました。 安達優季（あだち・ゆうき）容疑者（37）は3月23日の朝から4月13日の夕方ごろまでの間に、南丹市内の山林に息子の結希（ゆき）さん（11）の遺体を運び、遺棄した疑いがもたれています。 警察によりますと安達容疑者は逮捕前、警察に結希さんを車で学校のそばまで送り届け