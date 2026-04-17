プロレスラー・ジャガー横田（64）の夫で「ジャガークリニック」を経営する医師・木下博勝氏（58）が17日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し「良い医師」について持論を展開した。木下氏は「良い医師は、薬を増やす医師ではなく、減らせる医師です」と持論を説く。「『強い薬をください』『念のため全部検査してください』そう言われることは少なくありません」「でも医療は、足せば足すほど良くなる世界ではありません