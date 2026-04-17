◇プロ野球パ・リーグ西武5-3日本ハム（17日、エスコンフィールドHOKKAIDO）西武が終盤に逆転し日本ハムに勝利しました。西武は1点ビハインドの7回、桑原将志選手が2ランホームランを放ち逆転すると、8回には山村崇嘉選手の1号ソロが飛び出し、5-3と2点をリードして終盤の8回ウラへ進みます。8回は先発の渡邉勇太朗投手に代わり、甲斐野央投手が2番手として登板。しかし先頭の代打・清宮幸太郎選手にストレートの四球を与えると