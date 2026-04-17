◇セ・リーグDeNA5―1広島（2026年4月17日マツダ）DeNAの1番・牧秀悟が貴重な決勝打を放ち、チームの連敗を2で止めた。1―1の6回2死。目の前で9番の投手・平良が四球を選び、満塁とチャンスが拡大した場面で打席に入った。ここで広島・島内のチェンジアップを捉えて中前に勝ち越しの2点適時打。今季初先発の平良が好投を続けていただけに「平良さんの投球を前にして、何とか援護したいと思っていました。いい結果に