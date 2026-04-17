【漫画】本編を読む『最初から、全部ウソだった 妻のすべてを知った夫』（リアコミ：原作、元村でん：漫画/KADOKAWA）は、理想的に見える結婚生活の裏にある「違和感」が、やがて取り返しのつかない崩壊へとつながっていくサスペンス作品だ。物語は、主人公・順也が、職場で出会った部下・恵里菜に一目惚れするところから始まる。美人で性格も良く、趣味も合う彼女と自然に距離を縮め、やがてデートを重ねる関係に。そんなある日