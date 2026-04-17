『メンタル強め美女白川さん7』（獅子/KADOKAWA）第38回【全38回】【漫画】『メンタル強め美女白川さん（1〜7巻）』を第1回から読む「私は私、可愛く強く」がモットーの白川さん、25歳。美人ゆえにマウント、ひがみ、嫌がらせを受けることもあるけど、白川さんは持ち前の自己肯定感の高さで周囲の悪意を痛快に跳ね飛ばしていく！ どんなときでも笑顔を絶やさず、前向きに突き進む白川さんのまわりには、次第に彼女を慕う仲間も増え