◆パ・リーグ日本ハム３―５西武（１７日・エスコンフィールド）西武は桑原将志外野手が、２号２ランを含む４得点に絡む活躍を見せてチームの連敗を３で止めた。今季開幕投手を務めた先発・渡辺勇太朗投手は、４度目の登板で待望の初白星をつかんだ。初回、先頭の桑原が相手先発・北山の初球を捉えて左中間への三塁打を放ち出塁。続く源田が同じく初球を捉えた打球は右翼手へのライナー性の打球となったが、タッチアップでス