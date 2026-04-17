◆パ・リーグ日本ハム３ー５西武（１７日・エスコンフィールド）日本ハムは逆転負けで今季ワーストに並ぶ３連敗。借金２となった。初回、先発の北山が桑原の左中間三塁打と源田の犠飛で、わずか２球で先制を許したが、反撃は直後だった。「１番・二塁」でプロ初出場初スタメン初打席の大塚が、いきなり右翼線二塁打でプロ初安打をマーク。水野の中前打で無死一、三塁から、レイエスの中犠飛であっさり同点とすると、野村の