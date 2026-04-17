◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―１中日（１７日・甲子園）逆転負けの中日は４勝１３敗で、今季ワーストの借金９となった。過去、両リーグで借金９以上を背負って頂点に立ったチームはなく、優勝確率は０％となった。初回に先制。２死から一、二塁をつくり、高橋周が先制の左前適時打を放った。６番から５番に打順を上げたベテランが起用に応えたが、以降はホームが遠かった。先発の柳は走者を背負いながらも粘り強い投球。５回