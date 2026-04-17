元バレーボール女子日本代表のエース・木村沙織さんが１７日にＳＮＳを更新。韓国で親子コーデを披露した。インスタグラムで「韓国での親子コーデ撮ってみた」と題して、スーツケースを持った初日の様子やチェック柄のシャツを着た姿、フォーマルなジャケットを着たショットなどをアップした。「旅行中ってたくさん洋服持っていけないから二人分の着回し考えるの楽しいけど大変だよね」と苦悩を明かして締めた。この投稿には