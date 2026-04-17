◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―５ＤｅＮＡ（１７日・マツダスタジアム）広島が、投手陣が今季ワーストの１０四死球と制球に苦しみ、ＤｅＮＡに敗れた。同カードは昨季から６連敗。４位から順位変動はないが、５位のＤｅＮＡに０・５ゲーム差に迫られた。先発・岡本は５回５安打１失点。初回に１死一、二塁から宮崎に三塁線を破る先制二塁打を浴びた。初回、２回にそれぞれ２四球を与え、２回は２死一、三塁のピンチを背負った