お笑いタレントの横澤夏子が１７日に自身のＳＮＳを更新。“平成を詰め込んだ”スマホケースを披露した。インスタグラムで「シャカシャカケースに平成を詰め込んだのよー！」と書き始めると、「ボンボンドロップシールをはがさないで切り抜いて入れたらシャカシャカケースに入ったのよー！全部かわいい平成ー！」とつづり、今流行しているボンボンドロップシールを入れて、オリジナルのスマホケースの写真をアップした。この