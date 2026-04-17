元ＮＭＢ４８でタレントの渋谷凪咲が、憧れの人との２ショットを披露し話題を呼んでいる。渋谷は１７日に自身のインスタグラムを更新。「憧れの方にお会い出来ました」とつづると、女優・綾瀬はるかとの２ショットを披露した。「人生の目標であり、女優さんとして女性として人として憧れの綾瀬はるかさんお会い出来た瞬間に思わず涙が溢れてしまい、生放送中にてんやわんやでした笑」と明かし、「いつか作品でご一緒させて