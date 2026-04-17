◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―５ＤｅＮＡ（１７日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡが広島に勝利し、これで昨季から広島戦６連勝。広島戦６連勝は２０２０年７月から８月にマークして以来、６年ぶりとなった。１−１の６回、死球と申告敬遠、さらには投手・平良への四球とノーヒットで得た満塁の好機。１番打者の牧秀悟内野手が１ボール２ストライクからの５球目、１２９キロの内角チェンジアップをシャープに振り抜き、左中間に