◇セ・リーグDeNA5―1広島（2026年4月17日マツダスタジアム）DeNAは平良拳太郎が今季初先発。6回3安打1失点の好投で白星を手にした。「今季初先発だったので、いつもより丁寧に投球することを心掛けて投球しました。野手の皆さんに助けられての結果だと思います」1―0の2回に佐々木の適時打で同点にされるも、3〜5回は無安打投球。3点を勝ち越してもらった直後の6回に先頭・大盛に右前打を許すも、後続をきっちりと抑