豪華なオーディオシステムが備わる最高級モデルスバルは2026年4月9日、電気自動車（EV）の新型「トレイルシーカー」を発表し、同日に受注を開始しました。なかでも、最も高価な最上級モデルは一体どのような仕様になっているのでしょうか。スバル初のEVである「ソルテラ」は2022年5月に発売されました。トヨタとの共同開発によるEV専用プラットフォーム「e-TNGA」を採用したSUVです。【画像】超カッコいい！ これが“一番高い