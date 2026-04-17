岐阜県立多治見病院で手術を受けた男性が、脳梗塞を発症して寝たきりの状態になったのは病院の対応に過失があったとして、男性の妻が損害賠償を求める訴えを起こしました。訴状などによりますと、多治見市の72歳の男性は2022年8月、岐阜県立多治見病院で心臓の手術を受けた後に脳梗塞を発症しました。男性は現在も寝たきりの状態で意思の疎通ができないということです。男性の妻は心臓の手術で人工心肺装置を使った際、注