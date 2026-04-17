◇プロ野球セ・リーグ DeNA 5-1 広島(17日、マツダスタジアム)広島がDeNAとの初戦に敗れました。先発マウンドにあがったのは岡本駿投手。初回には先頭に四球を与えると、続く佐野恵太選手にヒットを浴び無死1、2塁のピンチをつくります。その後、4番・宮粼敏郎選手の先制タイムリーを浴び、今季初失点を喫しました。それでも広島打線は2回に反撃。対するDeNAの先発・平良拳太郎投手を前に、先頭のモンテロ選手が2塁打で出塁