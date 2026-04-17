「阪神２−１中日」（１７日、甲子園球場）中日・根尾昂投手が同点の七回から登板し、森下に痛恨ソロを浴びた。１−１の七回、先頭の中野を空振り三振。だが、続く森下の初球直球を振り抜かれ、左中間席へ運ばれた。今季は５試合に登板して無失点。好投が続いていたが、痛恨の初失点となった。試合はこのまま敗れ、根尾は今季初黒星となった。