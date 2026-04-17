◇セ・リーグ巨人8―2ヤクルト（2026年4月17日神宮）巨人の阿部慎之助監督（47）は来日初勝利を挙げたウィットリーについて「カーブが有効的に使えてたかなっていう」と二塁すら踏ませない好投を評価。「明日、明後日、またみんな連投できるから」と船迫、田中瑛、大勢、マルティネスらを温存できた7回94球の力投に感謝した。ウィットリーが打たれた安打は初回だけで、7回2安打9奪三振。チームは今季初の3連勝＆貯金